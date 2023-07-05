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Киевлянам разрешили отказаться от бумажных счетов за коммуналку

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Украина, Среда 05 июля 2023 13:01
Киевлянам разрешили отказаться от бумажных счетов за коммуналку Фото: счета за коммуналку в Киеве с 10 июля можно получать только в электронной форме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Киевляне смогут отказаться от бумажных счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 10 июля можно будет использовать только электронные версии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Яз отметили в пресс-службе, решение было принято в связи с многочисленными обращениями потребителей.

Отказаться от бумажных счетов-сообщений можно по всем адресам (объектам), если их у потребителя несколько.

Оплачивать коммуналку можно будет по-прежнему в банковских или почтовых кассах. Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются услуги.

Бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать потребителям, которые не дали согласия на переход на электронные версии.

Процедура отказа от бумажного счета-сообщения:

  • В личном кабинете потребителя с 10 июля будет автоматически появляться всплывающее окошко с кнопками. Здесь необходимо выбрать адрес, по которому хотите отказаться от бумажного счета. Также от него можно будет отказаться на странице управления профилем.
  • Если потребитель имеет несколько объектов и хочет отказаться от бумажных счетов-сообщений на всех объектах, нужно нажать кнопку "Отказаться для всех объектов".
  • Если потребитель хочет отказаться от бумажных счетов-сообщений на конкретном объекте, нужно нажать кнопку "Перейти к настройкам" и выбрать объект, на котором потребитель не желает получать бумажные счета-сообщения.
  • На электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.

Киевлянам разрешили отказаться от бумажных счетов за коммуналку

Кроме того потребители могут оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС. Контакты центров по ссылке.

Электронные счета обладают рядом преимуществ:

  • быстрее поступают к потребителю в электронных сервисах: в личном кабинете потребителя, в мобильном приложении "Коммуналка" или на сайтах поставщиков жилищно-коммунальных услуг и других платформах;
  • на сайте ЦКС потребитель может дистанционно заказать дубликат счета-сообщения, который выглядит так же, как бумажный, и в случае необходимости сможет его распечатать;
  • оплатить счет за потребленные жилищно-коммунальные услуги в электронном виде можно онлайн где угодно и в любое время.

Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. В то же время, это не касается других коммунальных услуг, в частности, холодной воды и света.

Тарифы на электроэнергию повысили с 1 июня. С 1 июля планировали повысить стоимость воды, однако решение было отменено.

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