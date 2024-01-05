ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Киян закликали відмовитися від купання та участі у масових заходах на Водохреще

Київ, П'ятниця 05 січня 2024 15:40
UA EN RU
Киян закликали відмовитися від купання та участі у масових заходах на Водохреще Фото: киян закликали відмовитися від купання та участі у масових заходах на Водохреще (pravlife.org)
Автор: Тетяна Степанова

Столична влада закликає киян відмовитися від купання у водоймах та участі у масових заходах на Водохреще, 6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Закликаємо відмовитися від купання у водоймах на Водохреще та участі в масових заходах. Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану", - наголосили у КМДА.

Водночас для уникнення небезпечних ситуацій у Києві буде організовано роботу рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.

Так, на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники КАРС "Київська служба порятунку", в Гідропарку - представники КО "Муніципальна охорона".

Раніше купання у відкритих водоймах заборонили й у Запорізькій області. А у Львівській правоохоронці теж не радять пірнати у водойми, але при цьому дали кілька порад для тих, хто все ж таки вирішить порушити заборону.

Водохреще в Україні у 2024 році

Нагадаємо, церковні свята у 2024 будуть відзначатися вже повністю по новому календарю. Усі дати змістилися на 13 днів, але є таки свята, які будуть святкуватися незалежно від церковної реформи.

Таким чином починаючи з цього року Водохреще в Україні святкуватимуть 6 січня замість 19-го.

Як перенеслись дати та свята з новим церковним календарем читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ Водохреще
NEWS
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту