Киян закликали не ходити на водойми через відлигу та потепління

"У Києві спостерігається потепління - за температури вище нуля вихід на кригу становить надзвичайну загрозу для життя та здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники радять киянам утриматись від виходу на кригу, однак, попри заклики фахівців, чимало людей, особливо рибалок, ігнорують застереження.

"Будьте уважними до ваших дітей, слідкуйте, щоб вони самостійно не виходили до водойм", - наголошують у КМДА.

Також у КМДА зазначили про необхідність повідомлень до екстренних служб за номером 101 у випадку, якщо побачили, що людина провалилася під лід.