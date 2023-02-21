UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Киян закликали не ходити на водойми через відлигу та потепління

Фото: рятувальники просять утриматися від ходіння по кризі (Віталій Носач, РБК-Украна)
Автор: Олена Черкасець

Столичні рятувальники закликають громадян не ризикувати життям, виходячи на тонкий лід у період температурних коливань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"У Києві спостерігається потепління - за температури вище нуля вихід на кригу становить надзвичайну загрозу для життя та здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники радять киянам утриматись від виходу на кригу, однак, попри заклики фахівців, чимало людей, особливо рибалок, ігнорують застереження.

"Будьте уважними до ваших дітей, слідкуйте, щоб вони самостійно не виходили до водойм", - наголошують у КМДА.

Також у КМДА зазначили про необхідність повідомлень до екстренних служб за номером 101 у випадку, якщо побачили, що людина провалилася під лід.

Нагадаємо, 19 лютого четверо рибалок провалилися під лід у Київській області.

Читайте також: нещодавно рятівники знайшли тіло рибалки в водоймі села Іванівка Київської області, який впав під лід 19 лютого. Ще трьох людей вдалось врятувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАДСНС