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Киевлян призвали не ходить на водоемы из-за оттепелей и потепления

Фото: спасатели просят воздержаться от хождения по льду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елена Черкасец

Столичные спасатели призывают граждан не рисковать жизнью, выходя на тонкий лед в период температурных колебаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве наблюдается потепление - при температуре выше нуля выход на лед представляет чрезвычайную угрозу жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Спасатели советуют киевлянам воздержаться от выхода на лед, однако, несмотря на призывы специалистов, многие, особенно рыбаки, игнорируют предостережения.

"Будьте внимательны к вашим детям, следите, чтобы они самостоятельно не выходили к водоемам", - отмечают в КГГА.

Также в КГГА отметили необходимость сообщений в экстренные службы по номеру 101 в случае, если увидели, что человек провалился под лед.

Напомним, 19 февраля четверо рыбаков провалились под лед вКиевской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недавно спасатели нашли тело рыбака в водоеме села Ивановка Киевской области, который упал под лед 19 февраля. Еще троих человек удалось спасти.

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