Після російських ударів по критичній інфраструктурі системи водопостачання Києва працюють у складних умовах, тому мешканців столиці просять зменшити споживання води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київводоканал .

У Київводоканалі пояснили, що через інтенсивні російські атаки на критичну інфраструктуру столиці міські комунальні системи змушені працювати у надзвичайно складних умовах.

Обладнання підприємства зазнає значного навантаження. Тому зараз важливо підтримувати стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення.

Мешканців столиці просять використовувати воду лише за потреби та не витрачати її марно. Окремо до промислових підприємств та інших великих споживачів звернулися із закликом, за можливості, скоротити використання води у виробничих і технологічних процесах.

Також їм рекомендують відкласти роботи, для яких потрібні значні обсяги води.

"Зменшення водоспоживання допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури", - пояснили у водоканалі.

Водночас фахівці Київводоканалу продовжують забезпечувати функціонування систем життєзабезпечення столиці.

