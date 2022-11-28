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Киян попередили про сильний снігопад: затягнеться на добу

Фото: киян попередили про сильний снігопад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві очікується сильний снігопад. За прогнозами опади йтимуть сьогодні вночі та у вівторок, 29 листопада, весь день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

У мерії зазначили, що усі 525 одиниць техніки перебувають на постійному чергуванні. Кількість задіяного транспорту залежатиме від інтенсивності опадів. Водіїв закликають не виїжджати під час снігопадів на авто, щоби не створювати пробок.

Також шляховики не рекомендують паркувати автомобілі по обидва боки вулиць та доріг, щоб не заважати проїзду спецтехніки та автомобілів екстрених служб.

За даними Укргідрометцентру, у Києві сьогодні вночі та завтра також очікується сильний туман. Видимість скоротиться до 200-500 метрів. Негоді присвоєно перший рівень небезпеки, жовтий.

Раніше ми писали, що у вівторок, 29 листопада, сніг, який переходитиме місцями під час дощу, слід очікувати у Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій, Одеській областях та Кропивницькому.

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Київ