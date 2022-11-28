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Киевлян предупредили о сильном снегопаде: затянется на сутки

Фото: киевлян предупредили о сильном снегопаде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве ожидается сильный снегопад. По прогнозам осадки будут идти сегодня ночью и во вторник, 29 ноября, весь день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

В мэрии отметили, что все 525 единиц техники находятся на постоянном дежурстве. Количество задействованного транспорта будет зависеть от интенсивности осадков. Водителей призывают не выезжать во время снегопадов на авто, чтобы не создавать пробок.

Также дорожники не рекомендуют парковать автомобили по обеим сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве сегодня ночью и завтра также ожидается сильный туман. Видимость сократится до 200-500 метров. Непогоде присвоен первый уровень опасности, желтый.

Ранее мы писали, что во вторник, 29 ноября, снег, который будет переходить местами в дождь, следует ожидать в Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Одесской областях и Кропивницком.

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Киев