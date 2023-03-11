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Киян попередили про сильний дощ та можливі підтоплення

Фото: сильний дощ очікується в Києві 11 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, 11 березня, в Киві прогнозують сильний дощ. Через це гідрослужби "Київавтодору" розпочали посилене чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби "Київавтодору". За потреби техніка чергуватиме на місцях", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, завчасно до прогнозованих опадів гідрослужби обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях.

Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливовостоків. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

У КМДА також просять водіїв бути уважними на мокрому покритті, дотримуватись швидкісного режиму.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в суботу, 11 березня, в Україні очікуються дощі по всій території. Водночас буде тепло, до +13 градусів.

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