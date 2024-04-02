Киян попередили про сильні пориви вітру завтра

У середу, 3 квітня, у Києві очікуються сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
За даними синоптиків, завтра в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Фахівці закликають під час сильного вітру:
Найближчими днями в Україні очікується похолодання. Завтра в переважній частині регіонів країни спостерігатимуться дощі.
У Києві у середу місцями дощ, гроза. Сильний західний вітер до поривів 15-18 м/с.
Очікується зниження температури повітря вночі до +7+10 градусів, вдень до +16 градусів.
Як раніше розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.
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