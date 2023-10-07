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Киян попередили про сильні пориви вітру завтра і дали поради

Фото: завтра в Києві очікуються пориви вітру (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 8 жовтня, в Києві очікуються сильні пориви вітру. У випадку нещасного випадку необхідно звернутись за телефонами "гарячих ліній".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

За даними Укргідрометцентру, завтра, 8 жовтня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Фахівці рекомендують під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Проте, якщо з вами трапилась надзвичайна подія варто негайно звернутись за допомогою:

  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044-272-40-18.
  • Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). 
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у вихідні, 7 та 8 жовтня, в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики попередили про заморозки й перший сніг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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