RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян предупредили о сильных порывах ветра завтра и дали советы

Фото: завтра в Киеве ожидаются порывы ветра (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 8 октября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. В случае несчастного случая необходимо обратиться по телефонам "горячих линий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

По данным Укргидрометцентра, завтра, 8 октября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Специалисты рекомендуют во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Однако, если с вами случилось чрезвычайное происшествие стоит немедленно обратиться за помощью:

  • Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18.
  • Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). 
  • При травмировании людей немедленно звоните 103.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в выходные, 7 и 8 октября, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о заморозках и первом снеге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПогодаПогода в Киеве