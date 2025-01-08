Киян попередили про погіршення погодних умов

У Києві сьогодні, 8 січня, і завтра, 9 січня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Telegram .

При цьому киян попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Як зазначили в "Укргідрометцентрі", через туман оголошено перший рівень небезпеки, "жовтий".

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 8 січня, вночі та вранці 9 січня туман, видимість 200-500 метрів", - ідеться в повідомленні синоптиків.

Прогноз погоди на 9 січня

Нагадаємо, як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, в Україні завтра, 9 січня очікується потепління.

Зокрема, температура повітря протягом дня становитиме від +4 до +9 градусів, у західних областях та у південній частині від +8 до +14 градусів.

При цьому в Києві очікується суха погода без опадів.

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