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Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

Киев, Среда 08 января 2025 21:30
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Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий Фото: в Киеве ожидается туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 8 января, и завтра, 9 января, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Telegram.

"В ближайший час, с удержанием до конца суток 8 января, ночью и утром 9 января туман, видимость 200-500 метров", - сказано в сообщении синоптиков.

Как отметили в "Укргидрометцентре", из-за тумана объявлен первый уровень опасности, "желтый".

При этом киевлян предупредили, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Прогноз погоды на 9 января

Напомним, как рассказала синоптик Наталья Диденко, в Украина завтра, 9 января ожидается потепление.

В частности, температура воздуха в течение дня составит от +4 до +9 градусов, в западных областях и в южной части от +8 до +14 градусов.

При этом в Киеве ожидается сухая погода без осадков.

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