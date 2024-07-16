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Киян попередили про погіршення якості повітря та дали поради

Київ, Вівторок 16 липня 2024 17:28
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Киян попередили про погіршення якості повітря та дали поради Фото: киян попередили про погіршення якості повітря та дали поради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 16 липня, зафіксували погіршення якості повітря. Місцевих мешканців закликали на цьому фоні дотримуватись декількох порад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили у відомстві, причиною високого рівня забруднення повітря у столиці, ймовірно, є дуже низька швидкість вітру. Це сприяє накопиченню та утриманню в повітрі шкідливих домішок.

Тому в повітрі спостерігається перевищення норми концентрації озону та сірководню.

З цієї причини киянам порадили:

  • обмежити перебування на вулиці;
  • відмовитись від фізичної активності на вулиці;
  • пити багато води.

Спека в Україні

Нагадаємо, в Україні останнім часом спостерігається аномальна спека. Зокрема, у Києві вже зафіксували кілька температурних рекордів.

Наприклад, 15 липня, у Києві максимальна температура повітря була найвищою за історію спостережень - 34,2 градуси тепла.

На цьому фоні лікарі дали українцям поради, як пережити таку спеку. Вони стосуються харчування і не лише.

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