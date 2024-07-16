Киян попередили про погіршення якості повітря та дали поради
У Києві сьогодні, 16 липня, зафіксували погіршення якості повітря. Місцевих мешканців закликали на цьому фоні дотримуватись декількох порад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Як зазначили у відомстві, причиною високого рівня забруднення повітря у столиці, ймовірно, є дуже низька швидкість вітру. Це сприяє накопиченню та утриманню в повітрі шкідливих домішок.
Тому в повітрі спостерігається перевищення норми концентрації озону та сірководню.
З цієї причини киянам порадили:
- обмежити перебування на вулиці;
- відмовитись від фізичної активності на вулиці;
- пити багато води.
Спека в Україні
Нагадаємо, в Україні останнім часом спостерігається аномальна спека. Зокрема, у Києві вже зафіксували кілька температурних рекордів.
Наприклад, 15 липня, у Києві максимальна температура повітря була найвищою за історію спостережень - 34,2 градуси тепла.
На цьому фоні лікарі дали українцям поради, як пережити таку спеку. Вони стосуються харчування і не лише.
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