Киян попередили про погіршення якості повітря та дали поради

У Києві сьогодні, 16 липня, зафіксували погіршення якості повітря. Місцевих мешканців закликали на цьому фоні дотримуватись декількох порад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили у відомстві, причиною високого рівня забруднення повітря у столиці, ймовірно, є дуже низька швидкість вітру. Це сприяє накопиченню та утриманню в повітрі шкідливих домішок.

Тому в повітрі спостерігається перевищення норми концентрації озону та сірководню.

З цієї причини киянам порадили: