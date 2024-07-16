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Киевлян предупредили об ухудшении качества воздуха и дали советы

Киев, Вторник 16 июля 2024 17:28
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Киевлян предупредили об ухудшении качества воздуха и дали советы Фото: киевлян предупредили об ухудшении качества воздуха и дали советы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 16 июля, зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местных жителей призвали на этом фоне придерживаться нескольких советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в ведомстве, причиной высокого уровня загрязнения воздуха в столице, вероятно, является очень низкая скорость ветра. Это способствует накоплению и удержанию в воздухе вредных примесей.

Поэтому в воздухе наблюдается превышение нормы концентрации озона и сероводорода.

По этой причине киевлянам посоветовали:

  • ограничить пребывание на улице;
  • отказаться от физической активности на улице;
  • пить много воды.

Жара в Украине

Напомним, в Украине последнее время наблюдается аномальная жара. В частности, в Киеве уже зафиксировали несколько температурных рекордов.

К примеру, 15 июля, в Киеве максимальная температура воздуха была самой высокой за историю наблюдений - 34,2 градуса тепла.

На этом фоне врачи дали украинцам советы, как пережить такую жару. Они касаются питания и не только.

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