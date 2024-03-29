Киян попередили про підвищення рівня води у Дніпрі найближчими днями

Рівень води у річці Дніпро в межах Києва та Бориспільського району може зрости найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як розповіли у відомстві, підвищення рівня води очікується в період з 29 березня по 2 квітня.

"Гідрологи попереджають, що в Києві та Бориспільському районі Київської області вода утримуватиметься на рівнях відміток затоплення заплав і понижених прирічкових територій. Рівень небезпеки – перший, жовтий", - заявили у відомстві.

Там також нагадали, що у випадку надзвичайної ситуації телефонуйте цілодобово до "Київської служби порятунку": 0444303713.

Підняття рівня води у Дніпрі

Нагадаємо, раніше рівень води у Дніпрі знову піднявся в межах Києва. Але аварійних підтоплень у столиці поки не фіксується.

Напередодні киян повідомили про це.

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