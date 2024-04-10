UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Киян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки найближчими днями

Ілюстративне фото (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Валерія Поліщук

В Києві 11-12 квітня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

"Закликаємо киян і гостей столиці бути обережними, відпочиваючи на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що містяни мають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.

У КМДА нагадали, що за порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. 

"Звертаємо увагу, що на період дії воєнного стану в Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів і в’їзд туди транспорту", - йдеться у повідомленні. 

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві