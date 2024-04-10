Киян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки найближчими днями

В Києві 11-12 квітня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.
"Закликаємо киян і гостей столиці бути обережними, відпочиваючи на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що містяни мають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.
У КМДА нагадали, що за порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.
"Звертаємо увагу, що на період дії воєнного стану в Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів і в’їзд туди транспорту", - йдеться у повідомленні.
Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.
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