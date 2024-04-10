Киевлян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ближайшие дни

В Киеве 11-12 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
"Призываем киевлян и гостей столицы быть осторожными, отдыхая на природе, не разводить костры в неприспособленных для этого местах", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что горожане должны соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.
В КГГА напомнили, что за нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
"Обращаем внимание, что на период действия военного положения в Киеве продолжает действовать запрет на посещение лесов и въезд туда транспорта", - говорится в сообщении.
Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.
В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.
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