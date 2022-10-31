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Киян попередили про можливі тимчасові відключення світла: що відомо

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 22:07
Киян попередили про можливі тимчасові відключення світла: що відомо Фото: киян попередили про можливі тимчасові відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві електропостачання відновили вже майже всім жителям столиці, але можливі тимчасові відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yasno в Telegram.

"Ситуація змінюється щогодини, але станом на даний момент постачання світла після екстреного аварійного відключення відновлено майже для всіх киян. Тим не менш, можливі окремі тимчасові відключення. Для скорочення їх тривалості та частоти настійно просимо максимально скоротити споживання електроенергії. Ми сповістимо окремо про відновлення стабілізаційних відключень за графіками", - зазначає постачальник електроенергії.

Нагадаємо, 31 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Україні . Загалом окупанти випустили 55 ракет.

Внаслідок масованого обстрілу було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в Київській області, через що мешканці столиці залишилися без енергопостачання.

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Київ вимкнення світла Електроенергія
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