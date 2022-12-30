Який вплив 90 мільйонів соціальних інвестицій ПУМБ у війну

ПУМБ за 10 місяців війни інвестував понад 90 мільйонів гривень у проєкти з підтримки ЗСУ, ТрО, Нацполіції, Нацгвардії, ГУР та СБУ; просування донорства та допомоги пораненим; підтримки українського бізнесу та арту.



З перших днів війни ПУМБ підтримує українських захисників і захисниць. Банк одразу перерахував 30 млн на ЗСУ і 20 млн на ТрО для закупівлі засобів захисту воїнів. І на сьогодні сума підтримки української армії і спецпідрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ГУР та СБУ сягає 80 млн грн. Це понад 1000 бронежилетів і 1000 аптечок, 12 дронів і 6 автомобілей, 500 перископів і 36 радіостанцій, 45 спальних мішків і 24 буржуйки, 400 пар взуття і 860 одиниць військового одягу, тощо.



Банк оперативно реагує на потреби захисників: якщо спочатку дуже потрібні були шоломи та бронежилети, пізніше – тепловізори та квадрокоптери, то наразі - теплий військовий одяг та взуття, печі для опалювання та приготування їжі. Сьогодні також нагальна потреба наших Збройних сил у високоточному озброєнні. Тому ПУМБ приєднався до загальнонаціональних зборів на дрони-камікадзе та бронемашини, які провів Фонд Сергія Притули, задонатив 2 мільйони грн.

Наразі військові хірурги в прифронтових шпиталях цілодобово оперують поранених. Операційних не вистачає, а у важкопоранених немає часу чекати. Тож наразі разом з Фондом Сергія Притули, партнерами і клієнтами банку ПУМБ збирає 6 мільйонів на прифронтову операційну, закупівлю хірургічного обладнання. А це ще 150 врятованих життів щомісяця. Банк робить перший внесок – 3 мільйони гривень.



Серед партнерів ПУМБ у підтримці ЗСУ як відомі і великі благодійні фонди, такі як KSE Foundation і Фонд Сергія Притули, так і маленькі волонтерські організації, і всі разом ми робимо одну важливу справу.



Постійна потреба українських воїнів на нулі – кровоспинні засоби тактичної медицини та компоненти крові. Отже ПУМБ ініціював соціальний проєкт «Ми однєї крові» з підтримки українського малого бізнесу та арту, просування донорських ініціатив і допомоги пораненим. Це масштабний партнерський проєкт банку, логістичної компанії Нова пошта, 6 українських виробників і 4 ілюстраторок, 2 громадських організацій. Половину вартості кожного замовлення патріотичного мерчу, який створений українськими виробниками, ПУМБ перераховує благодійним фондам ДонорUA та «Агенти крові». Зібрані кошти спрямовуються на забезпечення потреб у донорській крові, доставку компонентів крові до гарячих точок та закупівлю засобів тактичної медицини для українських воїнів. Українці підтримують проєкт, здаючи кров у донорських центрах.



За п’ять місяці ініціатива «Ми однієї крові» зібрала 2 млн грн. Кошти пішли на закупівлю понад 1000 кровоспинних засобів тактичної медицини та 24 доставки компонентів крові в гарячі точки, а кожна така доставка – це тисячі врятованих життів. Понад 450 українців стали донорами, а це надія на одужання для понад 900 людей. Ми підтримали українських виробників і дизайнерів на понад 6 млн грн. Про проєкт дізнались понад 10 мільйонів українців.

Людей і бізнесів, які готові боротися за свободу в Україні, багато. Разом ми переможемо!