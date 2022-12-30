Каково влияние 90 миллионов социальных инвестиций ПУМБ в войну

ПУМБ за 10 месяцев войны инвестировал более 90 миллионов гривен в проекты по поддержке ВСУ, ТРО, Нацполиции, Нацгвардии, ГУР и СБУ; продвижению донорства и помощи раненым; поддержке украинского бизнеса и арта.



С первых дней войны ПУМБ поддерживает украинских защитников. Банк сразу перечислил 30 млн на ВСУ и 20 млн на ТРО для закупки средств защиты воинов. И сегодня сумма поддержки украинской армии и спецподразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГУР и СБУ достигает 80 млн грн. Это более 1000 бронежилетов и 1000 аптечек, 12 дронов и 6 автомобилей, 500 перископов и 36 радиостанций, 45 спальных мешков и 24 буржуек, 400 пар обуви и 860 единиц военной одежды.



Банк оперативно реагирует на нужды защитников: если сначала очень нужны были шлемы и бронежилеты, позже – тепловизоры и квадрокоптеры, то сейчас – теплая военная одежда и обувь, печи для отопления и приготовления пищи. Сегодня также острая потребность наших Вооруженных сил в высокоточном вооружении. Поэтому ПУМБ присоединился к общенациональным сборам на дроны-камикадзе и бронемашины, которые провел Фонд Сергея Притулы, банк задонатил 2 миллиона грн.

Сейчас военные хирурги в прифронтовых госпиталях круглосуточно оперируют раненых. Операционных не хватает, а у тяжелораненых нет времени ждать. Поэтому вместе с Фондом Сергея Притулы, партнерами и клиентами банка ПУМБ собирает 6 миллионов на прифронтовую операционную, закупку хирургического оборудования. А это еще 150 спасенных жизней ежемесячно. Банк делает первый взнос – 3 миллиона гривен.



Среди партнеров ПУМБ в поддержке ВСУ как известные и крупные благотворительные фонды, такие как KSE Foundation и Фонд Сергея Притулы, так и маленькие волонтерские организации, и все вместе мы делаем одно важное дело.

Постоянная потребность украинских воинов на нуле – кровоостанавливающие средства тактической медицины и компоненты крови. Поэтому ПУМБ инициировал социальный проект «Мы одной крови» для поддержки украинского малого бизнеса и арта, продвижения донорских инициатив и помощи раненым. Это масштабный партнерский проект банка, логистической компании «Новая почта», 6 украинских производителей и 4 иллюстраторов, 2 общественных организаций. Половину стоимости каждого заказа патриотического мерча, созданного украинскими производителями, ПУМБ перечисляет благотворительным фондам ДонорUA и «Агенты крови». Собранные средства направляются на обеспечение потребностей донорской крови, доставку компонентов крови в горячие точки и закупку средств тактической медицины для украинских воинов. Украинцы поддерживают этот проект, сдавая кровь в донорских центрах.

За пять месяцев инициатива «Мы одной крови» собрала 2 млн грн. Денежные средства пошли на закупку более 1000 кровоостанавливающих средств тактической медицины и 24 доставки компонентов крови в горячие точки, а каждая такая доставка – это тысячи спасенных жизней. Более 450 украинцев стали донорами, а это надежда на выздоровление для более 900 человек. Мы поддержали украинских производителей и дизайнеров более чем на 6 млн грн. О проекте узнали более 10 миллионов украинцев.

Людей и бизнесов, готовых бороться за свободу в Украине, много. Вместе мы победим!