Який вигляд має головний корпус Харківського авіаційного інституту після прильоту дрона: фото
Російський дрон у четвер, 26 листопада, влучив у головний корпус Національного аерокосмічного університету "ХАІ". Окупанти влучили у музей на третьому поверсі, на двох поверхах спалахнула пожежа.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву міністра освіти і науки України Андрія Бутенка.
Він розповів, що внаслідок обстрілу постраждали четверо працівників "ХАІ", всі вони були госпіталізовані.
"Удар по навчальному корпусу - злочин і черговий прояв російського терору проти цивільних. Під ударами знову українські заклади освіти",
Міністр додав, що такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати.
Він також подякував рятувальникам за оперативну роботу і медикам за надання допомоги постраждалим.
Зараз команда Національного аерокосмічного університету оцінює пошкодження та підраховує збитки.
Нагадаємо, вранці 26 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Новобаварському районі Харкова. На місці удару спалахнула пожежа.
Крім того, було зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі.