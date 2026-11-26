Додати як бажане джерело в Google

Російський дрон у четвер, 26 листопада, влучив у головний корпус Національного аерокосмічного університету "ХАІ". Окупанти влучили у музей на третьому поверсі, на двох поверхах спалахнула пожежа.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву міністра освіти і науки України Андрія Бутенка.

Він розповів, що внаслідок обстрілу постраждали четверо працівників "ХАІ", всі вони були госпіталізовані. "Удар по навчальному корпусу - злочин і черговий прояв російського терору проти цивільних. Під ударами знову українські заклади освіти", - підкреслив Бутенко. Міністр додав, що такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати. Він також подякував рятувальникам за оперативну роботу і медикам за надання допомоги постраждалим. Зараз команда Національного аерокосмічного університету оцінює пошкодження та підраховує збитки.