Российский дрон в четверг, 26 ноября, попал в главный корпус Национального аэрокосмического университета "ХАИ". Оккупанты попали в музей на третьем этаже, на двух этажах вспыхнул пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Андрея Бутенко.

Он рассказал, что в результате обстрела пострадали четверо работников "ХАИ", все они были госпитализированы.

" Удар по учебному корпусу - преступление и очередное проявление российского террора против гражданских. Под ударами снова украинские учебные заведения " , - подчеркнул Бутенко.

Министр добавил, что такие атаки угрожают жизни людей, которые каждый день приходят в университеты учиться и работать.

Он также поблагодарил спасателей за оперативную работу и медиков за оказание помощи пострадавшим.

Сейчас команда Национального аэрокосмического университета оценивает повреждения и подсчитывает ущерб.