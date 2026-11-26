Как выглядит главный корпус Харьковского авиационного института после прилета дрона: фото
Российский дрон в четверг, 26 ноября, попал в главный корпус Национального аэрокосмического университета "ХАИ". Оккупанты попали в музей на третьем этаже, на двух этажах вспыхнул пожар.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Андрея Бутенко.
Он рассказал, что в результате обстрела пострадали четверо работников "ХАИ", все они были госпитализированы.
" Удар по учебному корпусу - преступление и очередное проявление российского террора против гражданских. Под ударами снова украинские учебные заведения " ,
Министр добавил, что такие атаки угрожают жизни людей, которые каждый день приходят в университеты учиться и работать.
Он также поблагодарил спасателей за оперативную работу и медиков за оказание помощи пострадавшим.
Сейчас команда Национального аэрокосмического университета оценивает повреждения и подсчитывает ущерб.
Напомним, утром 26 ноября российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Новобаварском районе Харькова. На месте удара вспыхнул пожар.
Кроме того, было зафиксировано еще одно попадание в Холодногорском районе.