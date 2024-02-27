За якої умови НАТО відправить війська в Україну? Відповідь експертів

НАТО може відправити війська в Україну тільки під виглядом миротворців. В інакшому випадку має спрацювати ст. 5 про колективну оборону.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли політолог Володимир Фесенко та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, тільки у випадку, якщо російські війська атакують країни-учасниці альянсу тоді НАТО відправить свої війська в Україну. Однак тоді Україна може стати другим фронтом. Іншого варіанта відправки натівських військ немає.

Інший можливий варіант - миротворці, на будь-який інший формат європейці не підуть.

"Воювати своїми людьми за Україну ніхто не буде, скільки б не було звернень. Ми пам'ятаємо, як у 2022 році просили закрити небо, ніхто нічого не закрив. По-перше, технічно це неможливо і запити апріорі були безглуздими. По-друге, ніхто не міг нести відповідальності за те, що він щось збиватиме у повітряному просторі, який не контролює. Також і в цьому випадку ніхто не воюватиме за іншу країну", - сказав він

А ось Володимир Фесенко вважає, що змусити НАТО воювати на боці України може агресія Росії, наприклад, проти країн Балтії.

"Звичайно, якщо Путін піде на таку дурість, як відкриття ще одного фронту. Безумовно, для багатьох заява Макрона стала бальзамом на душу, але будемо реалістами. Зараз не вирішується питання запрошення України до НАТО, навіть із відкладеною датою. Насамперед тому, що США, Німеччина та й, як виявилося, Польща не готові воювати Тому будуть допомагати нам і шукати резерви для посилення допомоги. Їм потрібен час, вони почали нарощувати військове виробництво, приводити збройні сили до нормального стану. Думаю, Британія та Франція у схожій ситуації і не готові воювати по-справжньому. Їм потрібно стримати Росію в Україні, допомагатимуть нам і готуватимуться до війни. Слова Макрона були не про сьогодні, а про завтра чи післязавтра", - розповів політолог.

Фесенко виключає можливість натівських операцій без застосування ст. 5, як у Балканах. Тому що на території колишньої Югославії військам союзників не протистояв ворог з одним із найбільших ядерних арсеналів у світі.

Детально про те, чи можуть військові НАТО допомогти Україні вистояти проти РФ читайте у матеріалі РБК-Україна "Пішли у відмову. Чому Макрон заговорив про відправку військ НАТО в Україну та чи реально це".

Що передувало

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.

Однак проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Іспанія та Італія також не погодилися з пропозицією Франції відправити сухопутні війська в Україну.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

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