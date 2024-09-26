Який стан води у Сеймі та Десні: актуальні дані від Міндовкілля

"26 вересня переміщення забруднення у Київській області не фіксується. Якість води на річці Десна у місцях водозаборів Києва та Броварів у межах норми. Спостерігається стабілізація ситуації у нижній течії річки Десна, показники якості води коливаються та перебувають на рівні значень попередньої доби. Розчинений кисень у воді всіх відібраних проб знаходиться в межах норми", - сказано у повідомленні.

Також не було виявлено перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів.Також не було виявлено загибелі риби. Що стосується азоту амонійному, нітритах та хлоридах - перевищень так само не зафіксовано.

Що стосується річки Сейм, яка отримала значно більшу дозу забруднення, то там наразі спостерігається покращення показників якості води біля села Чумакове. Зокрема, у всіх пунктах спостреження знизився показник хімічного споживання кисню.

Одак у Чернігівській області спостерігається погіршення якості води у річці Сейм. У місті Батурин зафіксоване перевищення по хімічному споживанню кисню у 3,2 рази. У пункті Долинське - цей показник підвищився з 71 до 81 міліграм на дециметр кубічний, що перевищує норму у 2,7 рази.

Забруднення Сейму та Десни

28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив про виявлення отруйної речовини в річці Десна, яка спускається з російського кордону. Держагентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало перевищення допустимих концентрацій забруднювачів у річці Сейм.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, забруднення спричинило скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно (РФ), що призвело до зниження рівня кисню та загибелі риби.

15 вересня стало відомо, що забруднена вода дійшла до Десни в Київській області, але якість води в місцях водозабору Києва залишається в межах норми, а у Броварах спостерігається незначна зміна хімічного складу

А днями повідомлялося, що руслом річки Сейм рухається чергове забруднення. Зокрема, спостерігається потемніння води.

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