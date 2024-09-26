Какое состояние воды в Сейме и Десне: актуальные данные от Минприроды

"26 сентября перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется. Качество воды на реке Десна в местах водозаборов Киева и Броваров в пределах нормы. Наблюдается стабилизация ситуации в нижнем течении реки Десна, показатели качества воды колеблются и находятся на уровне значений предыдущих суток. Растворен кислород в воде всех отобранных проб находится в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Также не было обнаружено превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов. Также не было обнаружено гибели рыбы. Что касается азота аммонийного, нитритов и хлоридов - превышений так же не зафиксировано.

Что касается реки Сейм, которая получила значительно большую дозу загрязнения, то сейчас наблюдается улучшение показателей качества воды возле села Чумаково. В частности, во всех пунктах снизился показатель химического потребления кислорода.

Одак в Черниговской области наблюдается ухудшение качества воды в речке Сейм. В Батурине зафиксировано превышение по химическому потреблению кислорода в 3,2 раза. В пункте Долинское - этот показатель повысился с 71 до 81 миллиграмма на кубический дециметр, что превышает норму в 2,7 раза.

Загрязнение Сейма и Десны

28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил об обнаружении ядовитого вещества в реке Десна, спускающейся с российской границы. Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало превышение допустимых концентраций загрязнителей в реке Сейм.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, загрязнение повлекло за собой сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино (РФ), что привело к снижению уровня кислорода и гибели рыбы.

15 сентября стало известно, что загрязненная вода дошла до Десны в Киевской области, но качество воды в местах водозабора Киева остается в пределах нормы, а в Броварах наблюдается незначительное изменение химического состава

А на днях сообщалось, что по руслу реки Сейм движется очередное загрязнение. В частности, наблюдается потемнение воды.

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