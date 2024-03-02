Який штраф загрожує українцям за підпал сухої трави: відповідь рятувальників

Рятувальники нагадали, що з початку року в Україні зафіксовано 1152 пожежі на площі 555 га в екосистемах. Наприклад, у вівторок, 27 лютого, всього було 216 пожеж загальною площею 113 га.

У ДСНС закликали не провокувати подібні пожежі, зокрема підпалом сухої трави.

"Нагадуємо, що підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу - від 3060 до 6120 грн", - додали рятувальники.

Варто зауважити, що для посадових осіб штраф за підпал сухої трави більший. Він становить від 15 тисяч гривень до 21 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення деяких правил дорожнього руху.

Також документом пропонується змінити підхід до фіксації перевищення швидкості.