UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Який штраф загрожує українцям за підпал сухої трави: відповідь рятувальників

Фото: рятувальники нагадали українцям, який штраф загрожує за підпал сухої трави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні діє штраф за підпал сухої трави. Він може сягати понад 6 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники нагадали, що з початку року в Україні зафіксовано 1152 пожежі на площі 555 га в екосистемах. Наприклад, у вівторок, 27 лютого, всього було 216 пожеж загальною площею 113 га.

У ДСНС закликали не провокувати подібні пожежі, зокрема підпалом сухої трави.

"Нагадуємо, що підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу - від 3060 до 6120 грн", - додали рятувальники.

Варто зауважити, що для посадових осіб штраф за підпал сухої трави більший. Він становить від 15 тисяч гривень до 21 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення деяких правил дорожнього руху.

Також документом пропонується змінити підхід до фіксації перевищення швидкості.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСПожежаШтрафи