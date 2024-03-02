RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой штраф грозит украинцам за поджог сухой травы: ответ спасателей

Фото: спасатели напомнили украинцам, какой штраф грозит за поджог сухой травы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине действует штраф за поджог сухой травы. Он может достигать более 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели напомнили, что с начала года в Украине зафиксировано 1152 пожара на площади 555 гектаров в экосистемах. К примеру, во вторник, 27 февраля, всего было 216 пожаров общей площадью 113 гектаров.

В ГСЧС призвали не провоцировать подобные пожары, в частности поджогом сухой травы. 

"Напоминаем, что поджог сухой травы карается законом в виде штрафа - от 3060 грн до 6120 грн", - добавили спасатели. 

Стоит заметить, что для должностных лиц штраф за поджог сухой травы больше. Он составляет от 15 000 гривен до 21 000 гривен. 

Напомним, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за нарушение некоторых правил дорожного движения.

Также документом предлагается изменить подход к фиксации превышения скорости.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСПожарШтрафы