Який штраф в Україні за перевищення швидкості: точні суми та умова "знижки"

У мобільному додатку "Дія" тепер доступні фото та відео порушень, зафіксованих камерами автофіксації порушень ПДР.

Раніше в додатку відображалася лише інформація про порушення, місце та час, тепер користувачі можуть також побачити відео та фото, які підтверджують факт порушення.

Це нововведення дає змогу більш детально ознайомитися з обставинами порушення. Наприклад, за допомогою фото та відео водій може переконатися, що його автомобіль дійсно перевищив швидкість або скоїв інше правопорушення.

Якщо ви отримали штраф за порушення правил дорожнього руху, ось що варто знати:

Якщо ви перевищили швидкість більш ніж на 20 км/год - штраф становить 340 гривень.

Якщо перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год - штраф буде 1700 гривень.

Для тих, хто бажає скористатися знижкою, на 50% менше штраф буде, якщо його сплатити протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Інформацію про штраф можна отримати через:

Веб-сайти МВС України;

Мобільний додаток "Дія";

Додатково працюють сервіси "Штрафи ПДР" (доступний як додаток та через Telegram-бот).

Оплатити штраф можна безпосередньо в "Дії" через картку або сервіси ApplePay, чи GooglePay, а також в банках України.