Какой штраф в Украине за превышение скорости: точные суммы и условие "скидки"

Если вы превысили скорость более чем на 20 км/ч - штраф составляет 340 гривен. При условии уплаты в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, штраф уменьшается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого .
В мобильном приложении "Дія" теперь доступны фото и видео нарушений, зафиксированных камерами автофиксации нарушений ПДД.
Ранее в приложении отображалась только информация о нарушении, место и время, теперь пользователи могут также увидеть видео и фото, подтверждающие факт нарушения.
Это нововведение позволяет более детально ознакомиться с обстоятельствами нарушения. Например, с помощью фото и видео водитель может убедиться, что его автомобиль действительно превысил скорость или совершил другое правонарушение.
Если вы получили штраф за нарушение правил дорожного движения, вот что стоит знать:
Для тех, кто желает воспользоваться скидкой, на 50% меньше штраф будет, если его оплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Информацию о штрафе можно получить через:
Оплатить штраф можно непосредственно в "Дії" через карточку или сервисы ApplePay, или GooglePay, а также в банках Украины.
Напомним, что во время движения водители должны заблаговременно подавать сигналы о своих намерениях, используя указатели поворота или жест рукой. Правоохранители напоминают о важности этого правила.