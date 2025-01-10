Какой штраф в Украине за превышение скорости: точные суммы и условие "скидки"

В мобильном приложении "Дія" теперь доступны фото и видео нарушений, зафиксированных камерами автофиксации нарушений ПДД.

Ранее в приложении отображалась только информация о нарушении, место и время, теперь пользователи могут также увидеть видео и фото, подтверждающие факт нарушения.

Это нововведение позволяет более детально ознакомиться с обстоятельствами нарушения. Например, с помощью фото и видео водитель может убедиться, что его автомобиль действительно превысил скорость или совершил другое правонарушение.

Если вы получили штраф за нарушение правил дорожного движения, вот что стоит знать:

Если вы превысили скорость более чем на 20 км/ч - штраф составляет 340 гривен.

Если превышение скорости более чем на 50 км/ч - штраф будет 1700 гривен.

Для тех, кто желает воспользоваться скидкой, на 50% меньше штраф будет, если его оплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Информацию о штрафе можно получить через:

Веб-сайты МВД Украины;

Мобильное приложение "Дія";

Дополнительно работают сервисы "Штрафы ПДД" (доступен как приложение и через Telegram-бот).

Оплатить штраф можно непосредственно в "Дії" через карточку или сервисы ApplePay, или GooglePay, а также в банках Украины.