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Який рівень стресу у фінансовій системі України: НБУ оновив оцінку

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 11:49
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Який рівень стресу у фінансовій системі України: НБУ оновив оцінку Фото: НБУ оновив оцінку ризиків для фінансового сектору (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, перебуває на високому, але стабільному рівні.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.

Як зазначила Дадашова, на високий рівень впливає рівень дохідності за державними цінними паперами

Разом з тим, "субіндекс банківського сектору перебуває на низьких рівнях і в останній час навіть дещо знизився протягом", сказала вона.

Який рівень стресу у фінансовій системі України: НБУ оновив оцінку

Як зазначається у звіті, повномасштабна війна та пов’язані з нею безпекові загрози залишаються ключовим системним ризиком для фінансового сектору. Через значні воєнні витрати економіка залишатиметься залежною від міжнародної фінансової допомоги, ризики неритмічності якої посилилися. Втім шанси успішного погодження пакетів фінансової допомоги партнерами високі, тож НБУ прогнозує збереження макроекономічних передумов для стабільної роботи фін сектору.

Нагадаємо, Індекс фінансового стресу в Україні різко зріс після російського вторгнення у лютому. Але він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014-2015 років. Наприкінці 2022 року він впав до мінімуму з початку війни.

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