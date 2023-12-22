Який рівень стресу у фінансовій системі України: НБУ оновив оцінку

Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, перебуває на високому, але стабільному рівні.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube .

Як зазначила Дадашова, на високий рівень впливає рівень дохідності за державними цінними паперами

Разом з тим, "субіндекс банківського сектору перебуває на низьких рівнях і в останній час навіть дещо знизився протягом", сказала вона.

Як зазначається у звіті, повномасштабна війна та пов’язані з нею безпекові загрози залишаються ключовим системним ризиком для фінансового сектору. Через значні воєнні витрати економіка залишатиметься залежною від міжнародної фінансової допомоги, ризики неритмічності якої посилилися. Втім шанси успішного погодження пакетів фінансової допомоги партнерами високі, тож НБУ прогнозує збереження макроекономічних передумов для стабільної роботи фін сектору.