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Какой уровень стресса в финансовой системе Украины: НБУ обновил оценку

Украина, Пятница 22 декабря 2023 11:49
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Какой уровень стресса в финансовой системе Украины: НБУ обновил оценку Фото: НБУ обновил оценку рисков для финансового сектора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс финансового стресса (ИФС), измеряющий уровень текущих угроз в секторе, находится на высоком, но стабильном уровне.

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию "Отчета о финансовой стабильности" НБУ на Youtube.

Как отметила Дадашова, на высокий уровень влияет уровень доходности по государственным ценным бумагам

Вместе с тем, "субиндекс банковского сектора находится на низких уровнях и в последнее время даже несколько снизился в течение", сказала она.

Какой уровень стресса в финансовой системе Украины: НБУ обновил оценку

Как отмечается в отчете, полномасштабная война и связанные с ней угрозы безопасности остаются ключевым системным риском для финансового сектора. Из-за значительных военных расходов экономика остается зависимой от международной финансовой помощи, риски неритмичности которой усилились. Однако шансы успешного согласования пакетов финансовой помощи партнерами высоки, поэтому НБУ прогнозирует сохранение макроэкономических предпосылок для стабильной работы финсектора.

Напомним, Индекс финансового стресса в Украине резко возрос после российского вторжения в феврале. Но он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014-2015 годов. В конце 2022 года он упал до минимума с начала войны.

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