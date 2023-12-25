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Який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 2024 році: пояснення Мінсоцполітики

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 05:41
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Який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 2024 році: пояснення Мінсоцполітики Фото: українцям пояснили, який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 2024 році (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть вийти на пенсію після досягнення 60-річного віку. Але для цього потрібно мати не менше 31 року страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики у Telegram.

У відомстві пояснюють, що страховий стаж - це не той період, упродовж якого людина фактично працювала. Це період, протягом якого роботодавець сплачував за неї до Пенсійного фонду внески.

Крім того, сума відрахувань теж має значення. Періоди трудової діяльності (робота, військова служба тощо), набуті людиною до 1 січня 2004 року, також включаються (зараховуються) до страхового стажу.

Скільки стажу потрібно у 2024 році

Зазначається, що у 2023 році право виходу на пенсію мають люди, чий страховий стаж є більшим за 30 років. Проте до 2028 року він щорічно змінюватиметься.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у 2024 році, становить:

  • після досягнення віку 60 років - не менше 31 року;
  • після досягнення віку 63 роки - не менше 21 року;
  • після досягнення віку 65 років - не менше 15 років.

Нагадаємо, Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

Також в Україні готуються ввести нову систему для нарахування пенсій.

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