ua en ru
Пн, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 2024 году: объяснение Минсоцполитики

Украина, Понедельник 25 декабря 2023 05:41
UA EN RU
Какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 2024 году: объяснение Минсоцполитики Фото: украинцам объяснили, какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 2024 году (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут выйти на пенсию по достижении 60-летнего возраста. Но для этого необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Telegram.

В ведомстве объясняют, что страховой стаж - это не тот период, в течение которого человек фактически работал. Это период, в течение которого работодатель платил за него в Пенсионный фонд взносы.

Кроме того, сумма отчислений тоже имеет значение. Периоды трудовой деятельности (работа, военная служба и т.п.), приобретенные человеком до 1 января 2004 года, также включаются (зачисляются) в страховой стаж.

Сколько стажа нужно в 2024 году

Отмечается, что в 2023 году право выхода на пенсию имеют люди, чей страховой стаж больше 30 лет. Однако до 2028 года он будет ежегодно меняться.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, дающая право назначить пенсию по возрасту в 2024 году, составляет:

  • после достижения возраста 60 лет - не менее 31 года;
  • после достижения возраста 63 года - не менее 21 года;
  • после достижения возраста 65 лет - не менее 15 лет.

Напомним, Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.

Также в Украине готовятся ввести новую систему начисления пенсий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики пенсії в Україні пенсіонери Пенсии
NEWS
Изменения в мобилизации. Умеров сказал, когда законопроект зарегистрируют в Раде
Изменения в мобилизации. Умеров сказал, когда законопроект зарегистрируют в Раде
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ