Какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 2024 году: объяснение Минсоцполитики

Украинцы могут выйти на пенсию по достижении 60-летнего возраста. Но для этого необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Telegram.

В ведомстве объясняют, что страховой стаж - это не тот период, в течение которого человек фактически работал. Это период, в течение которого работодатель платил за него в Пенсионный фонд взносы.

Кроме того, сумма отчислений тоже имеет значение. Периоды трудовой деятельности (работа, военная служба и т.п.), приобретенные человеком до 1 января 2004 года, также включаются (зачисляются) в страховой стаж.

Сколько стажа нужно в 2024 году

Отмечается, что в 2023 году право выхода на пенсию имеют люди, чей страховой стаж больше 30 лет. Однако до 2028 года он будет ежегодно меняться.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, дающая право назначить пенсию по возрасту в 2024 году, составляет: