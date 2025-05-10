На якій машині краще вчитися їздити: важливі поради новачкам

Бувалі водії можуть сказати, що через рік-два всі курсантські страхи забудуться і що ваша навчальна машина насправді не мала особливого значення. Але є один нюанс: перші водійські навички – вони найміцніші, і тому важливо, щоб перший автомобіль не прищепив початківцю помилкових прийомів, від яких потім доведеться довго відвикати.

Не заглиблюючись у нюанси психології та координації рухів, скажемо: є навички, які водій має виконувати автоматично, не задумуючись, і є ті, які потрібно аналізувати на ходу, оцінюючи дорожню ситуацію. Тому важливо, щоб навчальна машина була максимально дружньою до водія і не створювала йому додаткових технічних складнощів – інакше початківець буде відволікатись на другорядні речі замість того щоб відпрацьовувати навички безпечного керування.

Отже, є такі міркування з приводу вибору машини для навчання.

Габарити машини

Часто вважається, що керувати маленькою машинкою простіше, ніж великою, але не варто покладатись на цей неоднозначний постулат. Коли є можливість вибору, краще навчатися на автомобілі середнього розміру – так званого С-класу. Так у курсанта сформується більш універсальне відчуття габаритів і потім він зможе легко призвичаїтись як до більшої, так і до меншої машини.

Механіка чи автомат

Це одна з найпопулярніших дилем серед неофітів автомобільної справи, і питання справді вагоме. З одного боку, зараз дозволено складати іспит на машині з автоматичною коробкою передач, але в правах буде позначка (код 78), яка у майбутньому обмежить вас лише "автоматами". Певно, тому краще навчитися їздити на "механіці" – так ви будете готові до будь-яких варіантів: і до безкомпромісного рамного позашляховика, і до реального спорткара, і до гламурного купе. До того ж краще тренуватись у перемиканні передачі не на своїй, а на навчальній машині.

Авто своє чи шкільне

Є думка, що початківцю варто вчитися на тій машині, яку він водитиме після навчання. Може й так, але справжній водій має вміти керувати будь-яким авто. Крім того, у процесі навчання часто бувають помилки, які можуть зіпсувати машину або різко скоротити ресурс її агрегатів – зокрема, коробки передач, зчеплення і гальм. Тож краще користуватись навчальною машиною, в якій через дубльовані педалі інструктор може згладити помилки. І яку до того ж потім буде ремонтувати автошкола, а не ви самі.

Якщо машина не дуже нова

Коли можна вибирати, обирайте в першу чергу не найсучаснішу, а технічно справну машину. Краще, щоб авто було без зайвих люфтів у кермі, скрипучих педалей і зчеплення, яке "бере" тільки в кінці. Так ви зосередитесь на навчанні, а не на боротьбі з технічними вадами, які псують звички і відволікають від головного.

Коротко

Мабуть, варто нагадати, що більше, ніж автомобіль, на успіх навчання впливає кваліфікація інструктора. Важливо, щоб він був витриманим, терплячим і вмів пояснити особливості керування конкретним авто. І ще одна важлива річ – складати іспит бажано на знайомій машині, адже екзамен – не найкращий момент для того, щоб звикати до нового авто. Тож курсантам варто завчасно домовлятись з автошколою, щоб вона узгоджувала цей момент з сервісним центром МВС.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.