Який манікюр буде в моді цієї осені: стильний приклад від дружини Павліка

Колірна палітра: природність і елегантність

Головна риса манікюру, який обрала Репяхова, це його нейтральний відтінок. Замість яскравих, кричущих, популярних влітку кольорів на перший план виходить нюдова палітра. Відтінки, наближені до натурального кольору шкіри, бежеві, кремові, сірувато-коричневі - це справжній хіт осені.

Такий манікюр має дуже акуратний вигляд, доречний у будь-якій ситуації - чи то ділова зустріч, чи то повсякденна прогулянка. Він не відвертає увагу, а лише довершує образ, роблячи його гармонійним і витонченим.

Катерина Репяхова показала манікюр на осінь (фото: instagram.com/repyahovakate)

Форма нігтів: м'який квадрат

Крім кольору, важливу роль відіграє і форма нігтів. Катерина Репяхова вибрала форму, яка є золотою серединою між гострими мигдалеподібними та квадратними агресивними.

М'який квадрат поєднує в собі чіткість квадрата і м'якість овалу. Завдяки злегка заокругленим куточкам така форма має природний і водночас доглянутий вигляд.

Вона візуально подовжує пальці та підходить практично до будь-якої довжини нігтьової пластини, що робить її універсальною для всіх.

Текстура і покриття: глянець і мінімалізм

На фото видно, що нігті покриті глянцевим топом. Цей простий, але ефективний прийом надає манікюру блиску і створює ефект дорогих і доглянутих рук. Відмова від складних дизайнів, блискіток і надмірних малюнків - це ще одна ключова тенденція осені 2025.

Мінімалізм стає основою: один-два акценти, як-от тонкий золотий обідок, невеличка смужка або, як у випадку Катерини, каблучка на пальці, - це все, що потрібно для створення стильного образу. Вона показує, що справжня краса криється в деталях і лаконічності.

Чому цей манікюр - ідеальний вибір на осінь 2025

Універсальність

Він пасує до будь-якого одягу, від повсякденного до вечірнього. Нюдовий манікюр - це як маленька чорна сукня у світі нігтьової естетики.

Практичність

Натуральні відтінки менш помітні в разі відколів або пошкоджень, що дає змогу манікюру довше зберігати акуратний вигляд.

Елегантність

Він надає образу шляхетності та витонченості. Цей манікюр демонструє гарний смак і усвідомлене ставлення до свого стилю.

Акцент на аксесуарах

Нейтральний фон дає змогу вигідно підкреслити прикраси, як-от каблучки або браслети, не перевантажуючи образ.

Який манікюр обрала дружина Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Як зробити такий манікюр у домашніх умовах

Підготовка

Почніть з ретельної підготовки нігтів. Використовуйте пилочку для надання форми "м'який квадрат". Відсуньте або обріжте кутикулу, а потім відполіруйте нігтьову пластину.

Базове покриття

Нанесіть тонкий шар прозорої бази. Вона захистить нігті від пігментації та забезпечить краще зчеплення лаку.

Колір

Виберіть лак із глянцевим фінішем. Нанесіть два тонких шари, щоб колір був рівномірним і насиченим.

Топ

Завершіть манікюр шаром глянцевого топа. Це не тільки додасть блиску, а й значно подовжить його стійкість.