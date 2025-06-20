Який "лук" обрала Леся Нікітюк для виписки з пологового: елегантність у сірому oversize-костюмі

На знімку, зробленому біля приймального відділення одного зі столичних пологових будинків, новоспечена мама позує поруч із чоловіком, який тримає величезний букет рожево-білих півоній.

Позаду пари - чорний Rolls-Royce, що ще більше підкреслює атмосферу свята та статусності моменту.

Леся для особливого дня обрала елегантний сірий костюм oversize з вільного жакета і широких штанів у дрібну клітинку.

Леся Нікітюк стала мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вона поєднала його з класичною білою сорочкою та сріблястими туфлями.

Волосся Нікітюк зібране у недбалу зачіску, а легкий макіяж тільки підкреслює її природну красу.

У руках зіркова мама тримає згорток з малюком - ніжно і зворушливо притискаючи до себе.

Чоловік Лесі, військовослужбовець Дмитро Бабчук, також виглядає стильно: він у чорних штанах-карго, рожевій футболці, сірій сорочці в клітинку та кросівках.

Леся Нікітюк стала мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Його вигляд доповнює впевнений погляд та, звісно, романтичний жест - розкішний букет квітів для коханої.

Це фото вже активно обговорюють у соцмережах: шанувальники в захваті від того, як стримано, але зі смаком телеведуча подає найважливіші події у своєму житті.

Очевидно, що Леся Нікітюк не лише залишилася вірною собі, а й задала нову моду на стильні виписки з пологових.

Нагадаємо, з'являтися чутки про вагітність Лесі Нікітюк у мережі почали на початку весни.

Проте сама ведуча підтвердила цю новину лише кілька днів тому. Народила Леся в неділю, 15 червня, у державному пологовому будинку Києва.

Леся Нікітюк стала мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Для важливого моменту вона обрала Перший пологовий будинок на Печерську, де й відбулися пологи.