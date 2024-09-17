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Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА

Фото: Курс долара 2025 році може зрости до 44 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 44 грн/долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування ЄБА "Прогнози бізнесу на 2025 рік".

У 2024 році бізнеси закладали 41 грн/долар, а у 2023 році - 43 грн/долар.

eba.com.ua

Дещо більше половини компаній, зокрема 53% прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2025 році. Минулого року на зростання бізнесу сподівались 58% керівників. Третина опитаних директорів, 33%, розраховують у 2025 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 14% прогнозують негативну динаміку (13% минулого року). 

Прогнози фінансових показників на 2025 рік у гривні майже ідентичні до прогнозів попереднього періоду. Більшість керівників, а саме 72% очікують на зростання доходів у гривні, і тільки 15% очікують падіння. Зростання до 10% прогнозують 35% директорів, зростання на 11-20% - 23%, і зростання на 21% та більше очікують 14% респондентів. 

Водночас на зростання доходів у натуральному виразі розраховують 46%, а в доларах - 43%. Падіння доходів у натуральному виразі прогнозують 21% підприємців, у доларах - 27%.

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2025 рік" взяли участь 92 керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації. Опитування проводилося з 6 до 29 серпня 2024 року. Опитування "Прогнози бізнесу" проводиться асоціацією вже 9-й рік поспіль. 

 

Кабінет міністрів очікує зростання курсу долара до 45,0 гривень у 2025 році. На 2024 рік середній курс прогнозується на рівні 40,8 грн/долар. Курс долара залежатиме від тривалості війни. У разі припинення бойових дій курс стабілізується на поточному рівні 41 грн/долар.

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