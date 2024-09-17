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Какой курс доллара на следующий год закладывает в бюджеты бизнес: опрос ЕБА

Фото: Курс доллара в 2025 году может вырасти до 44 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2025 год руководители компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, составляет 44 грн/доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса ЕБА "Прогнозы бизнеса на 2025 год".

В 2024 году бизнесы закладывали 41 грн/доллар, а в 2023 году – 43 грн/доллар.

eba.com.ua

Несколько более половины компаний, в том числе 53%, прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2025 году. В прошлом году на рост бизнеса надеялись 58% руководителей. Треть опрошенных директоров, 33%, рассчитывают в 2025 году удержать бизнес-показатели на уровне предыдущего года, а 14% прогнозируют негативную динамику (13% в прошлом году).

Прогнозы финансовых показателей на 2025 год в гривне почти идентичны прогнозам предыдущего периода. Большинство руководителей, а именно 72% ожидают роста доходов в гривне, и только 15% ожидают падения. Рост до 10% прогнозируют 35% директоров, рост на 11-20% - 23% и рост на 21% и более ожидают 14% респондентов.

В то же время на рост доходов в натуральном выражении рассчитывают 46%, а в долларах – 43%. Падение доходов в натуральном выражении прогнозируют 21% предпринимателей, в долларах – 27%.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2025 год" приняли участие 92 руководителя компаний-членов Европейской бизнес ассоциации. Опрос проводился с 6 по 29 августа 2024 года. Опрос "Прогнозы бизнеса" проводится ассоциацией уже девятый год.

 

Кабинет министров ожидает роста курса доллара до 45,0 гривен в 2025 году. На 2024 год средний курс прогнозируется на уровне 40,8 грн./доллар. Курс доллара будет зависеть от продолжительности войны. При прекращении боевых действий курс стабилизируется на текущем уровне 41 грн/доллар.

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