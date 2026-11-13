Який кросовер купити у 2027 році: топ-5 критеріїв, які важливіші за бренд

Технології безпеки

Усі кросовери JETOUR на українському ринку мають широкий набір електронних асистентів та систем пасивної й активної безпеки, спрямовані на максимальний комфорт й безпеку водія і пасажирів.

Так, адаптивний круїз-контроль на автомобілях JETOUR, що є вдосконаленою версією звичайного "круїзу", гарантує утримання безпечної дистанції до транспорту, що рухається попереду.

Робота системи базується на радарі, що постійно сканує дорогу попереду. Датчики визначають відстань до транспортного засобу та швидкість його руху. Електронний блок управління, зі свого боку, отримує дані від сенсорів і приймає рішення про розгін або гальмування.

У місті його доповнює Traffic Jam Assist (інтелектуальний помічник руху в пробці), що автоматично управляє розгоном, гальмуванням та керуванням автомобіля на низькій швидкості в щільному міському потоці. Основна особливість системи – це можливість самостійно повністю зупинятися та продовжувати рух на світлофорах, у пробках тощо.

Окрім того, серед інших асистентів – утримання авто у смузі руху, моніторинг "сліпих" зон та інше, а за пасивну безпеку відповідає широкий набір подушок безпеки та продуманий з інженерної точки зору силовий каркас кузову.

Позашляхові можливості

Незалежно від моделі, усі кросовери JETOUR мають широкий позашляховий арсенал. Базові параметри – це великий кліренс у понад 175 мм, який забезпечує прохідність легким бездоріжжям та дозволяє у місті не боятись вибоїн та високих бордюрів.

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Окрім того, інженери та дизайнери при розробці авто гарантують моделям якомога менші кути в'їзду та з'їзду, або долати вищі та більш круті схили й інші перешкоди.

Також моделі T1 та T2 оснащуються зовнішніми буксирувальними гачками, які дозволяють допомогти поза доріг з твердим покриттям іншим учасникам дорожнього руху та на стоянках кріпити до них різноманітні туристичні аксесуари.

Великий кліренс забезпечує прохідність легким бездоріжжям (фото: пресслужба JETOUR)

Окрема сторінка позашляхового арсеналу JETOUR – це привід на всі колеса. Зручно, що робота фірмового повного приводу XWD від BorgWarner шостого покоління з електронним блокуванням заднього диференціала повністю контролюється електронікою, водію залишається лише вибирати режими руху, які позначаються на можливостях автомобіля в тих чи інших ситуаціях.

Економічні двигуни

Баланс ефективності та економічності у класі кросоверів сьогодні демонструють гібридні силові установки з двигунами внутрішнього згорання в основі. Так, на автомобілях JETOUR їхня конструкція передбачає використання бензинового ДВЗ разом з одним або декількома електромоторами.

Водієві не потрібно самостійно контролювати роботу гібридної системи, адже всі процеси автоматизовані та регулюються бортовою електронікою. Зокрема, під час рушання з місця та пересування на невеликій швидкості автомобіль використовує електричну тягу.

Бензиновий двигун автоматично активується тоді, коли автомобілю потрібна додаткова потужність. Це відбувається під час різкого прискорення, буксирування причепа або за низького рівня заряду акумулятора.

Всі процеси регулюються бортовою електронікою (фото: пресслужба JETOUR)

Сучасні гібридні технології дають змогу суттєво зменшити витрати пального.

Яскравим прикладом є JETOUR T1 i-DM, середня витрата якого в комбінованому циклі становить лише 0,8 л на 100 км за умови повністю зарядженої батареї. Якщо ж заряд акумулятора вичерпано, споживання бензину зростає орієнтовно до 7 л на 100 км.

Компактні моделі JETOUR оснащуються економічними бензиновими моторами без гібридної складової, що дозволяє авто мати приємний цінник порівняно з конкурентами.

Комфорт пасажирів

Кросовери JETOUR вирізняються просторими салонами, які залежно від моделі та комплектації можуть вміщувати п'ять або сім осіб. Відповідно, автомобілі оснащуються двома або трьома рядами сидінь, що дає змогу підібрати оптимальний варіант відповідно до потреб родини.

Можливість комфортного розміщення семи пасажирів передбачена у моделях JETOUR X70PLUS та JETOUR X90PLUS. Їхній салон має конфігурацію 2+3+2, завдяки чому автомобіль пропонує три повноцінні ряди сидінь.

Салон коросовера може вміщувати від 5 до 7 осіб (фото: пресслужба JETOUR)

Водночас JETOUR T1 орієнтований на тих, кому достатньо п’ятимісного компонування. Його салон забезпечує комфортну посадку, зручний другий ряд і достатньо вільного простору для повсякденних поїздок та тривалих сімейних подорожей.

Окремої уваги заслуговує JETOUR T2, який поєднує брутальний дизайн позашляховика з комфортом сучасного сімейного кросовера. П'ятимісний салон вирізняється продуманою ергономікою та просторим компонуванням. Завдяки широкому кузову пасажири другого ряду мають достатньо місця для комфортного розміщення, а зручні сидіння та високий дах забезпечують свободу рухів навіть під час тривалих поїздок.

Передні сидіння кросоверів JETOUR, представлених в Україні, розроблені з урахуванням вимог до ергономіки та комфорту. Вони мають анатомічний профіль і виражену бокову підтримку.

В усіх моделях передбачено електричне налаштування водійського крісла в декількох напрямках, а окремі версії додатково оснащуються чотирипозиційним електрорегулюванням поперекової підтримки.

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Другий ряд сидінь також забезпечує достатньо місця для трьох дорослих пасажирів. Крім того, салон дозволяє встановлювати дитячі автокрісла — залежно від потреб родини можна розмістити від одного до трьох таких крісел.

Гарантія

Усі автомобілі JETOUR, придбані у офіційній дилерській мережі в Україні, забезпечені надійною офіційною гарантією, яку забезпечує широко розвинена мережа офіційних дилерських центрів.

Залежно від моделі кросовера JETOUR, гарантія на автомобілі в Україні становить 5, або 6 років та відповідно 150, або 200 000 км пробігу, залежно від того, якої позначки машина досягне раніше.

Ознайомитись з усією модельною лінійкою кросоверів JETOUR та випробувати автомобілі на тест-драйві можна у дилерській мережі компанії, яка охоплює усі великі міста та більшість обласних центрів України.

Отже, обираючи кросовер у 2027 році, варто орієнтуватися не лише на популярність бренду чи зовнішній вигляд автомобіля, а насамперед на його реальні можливості, технології безпеки, економічність, комфорт і гарантійні умови. Саме поєднання цих характеристик визначає, наскільки автомобіль відповідатиме щоденним потребам водія та буде готовим до нових маршрутів і пригод.

Модельна лінійка JETOUR демонструє, що сучасний кросовер може поєднувати практичність, технологічність і впевненість у різних умовах експлуатації.