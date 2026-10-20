7 місць і великий багажник: як JETOUR відповідає потребам великої родини

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Сучасні кросовери JETOUR пропонують своїм пасажирам низку систем та рішень, які роблять щоденну експлуатацію авто та далекі подорожі комфортними та економічними.

РБК-Україна розповідає про те, які важливі рішення передбачені в кросоверах JETOUR і чим вони можуть бути корисними для великої родини.

Салони-трансформери

Лінійка кросоверів JETOUR має місткі салони, які розраховані на 5, або 7 пасажирів, відповідно у авто є 2, або 3 ряди крісел, залежно від моделі та модифікації.

Семимісне компонування доступне, зокрема, у JETOUR X70PLUS та JETOUR X90PLUS: три ряди сидінь за схемою 2+3+2 дозволяють одночасно розмістити до семи пасажирів.

JETOUR T1, своєю чергою, пропонує просторий 5-ти місний салон із комфортним другим рядом та достатнім запасом простору для сімейних поїздок і далеких подорожей.

Салон JETOUR X70PLUS

Передні крісла у JETOUR, які представлені на українському ринку, мають добре пропрацьований профіль та бокові підтримку. Електропривід сидіння водія у всіх моделей доступний у кількох напрямках, також на низці моделей є електрорегулювання поперекового підпору в 4 напрямках.

На другому ряду кросоверів JETOUR цілком вистачить місця трьом дорослим, за необхідності легко можна встановити від одного до трьох дитячих крісел.

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Матеріали у інтер'єрі використовуються лише якісні: приємний м'який пластик, цікаво оформлені декоративні елементи під метал та деталі, обтягнуті шкірою і замшею. Крісла, як правило, мають комбіновану оббивку.

Крім того, низка моделей має пам'ять положень, так що достатньо один раз все налаштувати, і надалі просто перемикатись між кількома конфігураціями у випадку, якщо автомобілем користується кілька водіїв.

Багажник і не лише

Для великої родини важлива не лише кількість посадкових місць, а й можливість взяти з собою все необхідне. Саме тому серед ключових особливостей модельної лінійки JETOUR – це велика кількість різноманітних ніш та відсіків для речей, які можна використовувати для розміщення різноманітних речей – у будь-якому випадку вони завжди будуть у вас під рукою.

Для прикладу, гібридний кросовер JETOUR T1 i-DM має 45 практичних відсіків для зберігання речей, а JETOUR T2 – аж понад 50 різноманітних ніш і відсіків для дрібниць.

Місця для зберігання у JETOUR T2

Також на усіх автомобілях, доступних українським покупцям, можна скласти спинки задніх рядів, щоб суттєво збільшити об'єм багажного відсіку. У такому випадку формується рівна підлога, що суттєво спрощує процес завантаження та дозволяє раціональніше розподіляти речі у багажному відсіку.

Багажне відділення JETOUR X70PLUS

Більше того, плагін-гібридний кросовер JETOUR T1 i-DM підтримує функцію V2L, що особливо актуально для українців у періоди відключень електроенергії. Завдяки розташованій у багажному відсіку високовольтній розетці є можливість живити сторонні електроприлади від тягової батареї авто.

Таким чином, маючи спеціальний адаптер, можна від авто заживити будь-який побутовий прилад з максимальною потужністю до 3,3 кВт. Також можна заряджати електробайки, електроскутери, різне туристичне спорядження тощо.

Функція V2L у JETOUR T1 i-DM

Свіжий подих

У подорожах комфорт водія та пасажирів забезпечує система контролю якості повітря в авто (AQS), яка оцінює якість зовнішнього повітря та керує його подачею в салон кросоверів JETOUR. При виявленні забруднення вона переводить кліматичну установку на рециркуляцію.

Так, датчик якості повітря постійно відстежує стан середовища за бортом та передає сигнал блоку управління, який, своєю чергою, керує заслінкою напрямку повітря. Водієві не доводиться вручну змінювати режим при в'їзді в тунель, щільний потік або ділянку з сильними вихлопами.

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При зниженні якості повітря рециркуляція включається автоматично. Після нормалізації показань заслінка повертається до звичайного положення. Це допомагає не тримати замкнутий режим довше, ніж необхідно.

Звичайна ручна рециркуляція виконує ту ж механічну операцію із заслінкою, проте рішення приймає водій. Автоматичний режим використовує показання датчика. Це зручно у місті, де чисті ділянки дороги швидко змінюються зонами з інтенсивним рухом.

Дана опція доступна для плагін-гібридної моделі JETOUR T1 i-DM. Окремо система інтелектуального очищення повітря доступна в моделі JETOUR DASHING.

Економні гібриди

Комфортно та економно подорожувати на кросоверах JETOUR дозволяють гібридні силові установки, у складі яких працює бензиновий ДВЗ та один, або кілька електромоторів.

При цьому водію жодним чином не потрібно втручатись у роботу гібрида. Бортова електроніка автоматично керує роботою силової установки. Так, старт з місця та рух при низьких навантаженнях здійснюється за рахунок тягового електромотора.

Двигун внутрішнього згорання підключається при високих навантаженнях: при інтенсивному розгоні, при русі з причепом, або ж коли батарея розряджена.

JETOUR T1 i-DM

Сучасний гібрид може справді споживати лічені літри на 100 км пробігу. Для прикладу, JETOUR T1 i-DM у змішаному циклі, за умови повністю зарядженого акумулятора, витрачає лише 0,8 літра пального на 100 км пробігу. Коли ж батарея розряджається, середня витрата бензину збільшується приблизно до 7 л на 100 км.

Також більшість моделей оснащена фірмовою системою повного приводу XWD від BorgWarner шостого покоління з електронним блокуванням заднього диференціала. Зручно, що його робота повністю контролюється електронікою, водію залишається лише вибирати режими руху, які позначаються на можливостях автомобіля в тих чи інших ситуаціях.

Оцінити усі переваги модельної лінійки кросоверів JETOUR, випробувати автомобілі під час тест-драйву та обрати для себе оптимальну модель за характеристиками тна набором опцій ви можете у будь-якому автосалоні дилерської мережі JETOUR в Україні.