Який графік роботи банків на травневі свята: відповідь НБУ

У першій половині травня в Україні будуть відзначати кілька святкових та пам’ятних днів.
Про те, як на свята будуть працювати банки розповідає РБК-Україна з посиланням на НБУ.
Святкові дні у травні:
Як розповіли у Нацбанку, система електронних платежів вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Тому усі банки, які підключені до системи мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.
Окрім цього, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю.
Зокрема, Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у середу, 1 травня, у Monobank стався збій у роботі мобільного застосунку.
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