Який двигун для авто вибрати новачкові: бензин чи дизель

Не маючи власного досвіду, автомобіліст-новачок часто не може зробити важливий вибір стосовно свого майбутнього авто. Дилема бензин чи дизель – у тому числі. Які аргументи треба взяти до уваги?
Про переваги та недоліки моторів двох найпопулярніших типів, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autoсentre та AutoBild.
Для початку – кілька слів про відмінності між моторами цих типів. Строго кажучи, різниця одна: спосіб запалювання пального в циліндрах. На бензинових двигунах це робить іскра (від свічки запалювання), у дизелів пальне спалахує саме від стискування в камері згорання.
Через це в бензинових моторах є на одну складну систему більше (система запалювання), а в дизелів одна з наявних систем набагато складніша (паливна). До того ж більшість деталей дизельного мотора та його трансмісії набагато міцніші, бо дизель видає більшій обертовий момент.
Згадані нюанси пояснюють те, чому дизельні машини мають в автосалоні помітно більшу ціну. Проте, несподіваний для новачка момент – вживані дизелі чомусь не коштують дорожче бензинових аналогів. Нижче ви зрозумієте, чому.
З інженерної точки зору сьогодні можна говорити про два види бензинових авто: з класичними повнолітражними атмосферними моторами і з так званим даунсайзингом (від англійського down size – зменшення розміру).
Перші характеризуються робочим об’ємом 1,3 – 2,5 л, вони були і є найдешевшим типом з точки зору експлуатації, бо вони не потребують спеціалізованого сервісу, не мають дорогих і недовговічних деталей, натомість мають гарний запас ресурсу і високу ремонтопридатність. Саме на ці мотори є сенс встановити газобалонне обладнання, яке дозволить економити 30 – 50 % коштів на пальному.
Зі свого боку малооб’ємні моторчики (робочий об’єм 0,9 – 1,2 л) для збереження характеристик на рівні великих агрегатів щедро нафаршировані технологіями. Вони мають турбонаддув, безпосереднє впорскування бензину, електронно керовані системи охолодження тощо. Поки такий двигун новий, він є взірцем економічності, екологічності та динаміки. Але після пробігу 150 – 200 тисяч кілометрів він зазвичай потребуватиме ремонту, який буде і непростим, і недешевим.
Відтак, у новому вигляді можна купувати будь-який бензиновий автомобіль. Але якщо машина обирається серед вживаних, краще шукати екземпляр з "повнорозмірним" агрегатом. Яких, до речі, і в автосалонах, і на вторинному ринку не так щоб дуже багато.
Переваги
Недоліки
Сучасні дизелі типу Common Rail дуже економічні, надійні і довговічні. З точки зору витрат на пальне вони часом виявляються навіть більш доцільними, аніж бензинові машини з ГБО. Але дизель з великим, понад 250 – 350 тисяч кілометрів пробігом, потребуватиме масштабного ремонту, який знівелює усю економію на паливі за попередні роки.
Складна і тому недешева паливна система Common Rail має дуже дорогі компоненти, яких не мають класичні бензинові мотори: паливний насос високого тиску (ТНВД з тиском понад 2000 атм), швидкодіючі форсунки, турбонадув. Нарешті, і діагностику, і обслуговування, і ремонт дизеля треба виконувати на спеціалізованій “дизельній” СТО, які тільки у великих містах.
Переваги
Недоліки
Перед тим як обрати між "бензинкой" і дизелем, водієві-початківцю варто зрозуміти одну річ: для пересічного українського автовласника важливий не стільки тип пального, скільки стан машини, яку він купує. Бо саме від цього в наш час залежить і вартість її утримання, і можливість активно експлуатувати її. А якщо у вас вже є уподобання щодо типу пального, то шукайте не просто машину з жаданим дизелем чи "бензинкой", а екземпляр з цим мотором і в максимально гарному стані.
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