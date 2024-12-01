Який двигун для авто вибрати новачкові: бензин чи дизель

Для початку – кілька слів про відмінності між моторами цих типів. Строго кажучи, різниця одна: спосіб запалювання пального в циліндрах. На бензинових двигунах це робить іскра (від свічки запалювання), у дизелів пальне спалахує саме від стискування в камері згорання.

Через це в бензинових моторах є на одну складну систему більше (система запалювання), а в дизелів одна з наявних систем набагато складніша (паливна). До того ж більшість деталей дизельного мотора та його трансмісії набагато міцніші, бо дизель видає більшій обертовий момент.

Згадані нюанси пояснюють те, чому дизельні машини мають в автосалоні помітно більшу ціну. Проте, несподіваний для новачка момент – вживані дизелі чомусь не коштують дорожче бензинових аналогів. Нижче ви зрозумієте, чому.

Бензинові мотори

З інженерної точки зору сьогодні можна говорити про два види бензинових авто: з класичними повнолітражними атмосферними моторами і з так званим даунсайзингом (від англійського down size – зменшення розміру).

Перші характеризуються робочим об’ємом 1,3 – 2,5 л, вони були і є найдешевшим типом з точки зору експлуатації, бо вони не потребують спеціалізованого сервісу, не мають дорогих і недовговічних деталей, натомість мають гарний запас ресурсу і високу ремонтопридатність. Саме на ці мотори є сенс встановити газобалонне обладнання, яке дозволить економити 30 – 50 % коштів на пальному.

Зі свого боку малооб’ємні моторчики (робочий об’єм 0,9 – 1,2 л) для збереження характеристик на рівні великих агрегатів щедро нафаршировані технологіями. Вони мають турбонаддув, безпосереднє впорскування бензину, електронно керовані системи охолодження тощо. Поки такий двигун новий, він є взірцем економічності, екологічності та динаміки. Але після пробігу 150 – 200 тисяч кілометрів він зазвичай потребуватиме ремонту, який буде і непростим, і недешевим.

Відтак, у новому вигляді можна купувати будь-який бензиновий автомобіль. Але якщо машина обирається серед вживаних, краще шукати екземпляр з "повнорозмірним" агрегатом. Яких, до речі, і в автосалонах, і на вторинному ринку не так щоб дуже багато.

Головне про бензинові автомобілі

Переваги

Невисока вартість утримання

Доступність ремонту

Більш тиха і плавна робота

Змога додатково економити за рахунок ГБО

Недоліки

Більше споживання палива

Обмежений вибір на вторинному ринку

Обмежений ресурс багатьох моторів категорії down size

Дизельні автомобілі

Сучасні дизелі типу Common Rail дуже економічні, надійні і довговічні. З точки зору витрат на пальне вони часом виявляються навіть більш доцільними, аніж бензинові машини з ГБО. Але дизель з великим, понад 250 – 350 тисяч кілометрів пробігом, потребуватиме масштабного ремонту, який знівелює усю економію на паливі за попередні роки.

Складна і тому недешева паливна система Common Rail має дуже дорогі компоненти, яких не мають класичні бензинові мотори: паливний насос високого тиску (ТНВД з тиском понад 2000 атм), швидкодіючі форсунки, турбонадув. Нарешті, і діагностику, і обслуговування, і ремонт дизеля треба виконувати на спеціалізованій “дизельній” СТО, які тільки у великих містах.

Головне про дизельні автомобілі

Переваги

Низька витрата палива

Висока довговічність

Багатий вибір на вторинному ринку

Недоліки

Висока вартість ремонту

Потреба у спеціалізованому сервісі

Вимогливість до якості дизпалива

Некомфортне звучання та вібрації

Якщо коротко

Перед тим як обрати між "бензинкой" і дизелем, водієві-початківцю варто зрозуміти одну річ: для пересічного українського автовласника важливий не стільки тип пального, скільки стан машини, яку він купує. Бо саме від цього в наш час залежить і вартість її утримання, і можливість активно експлуатувати її. А якщо у вас вже є уподобання щодо типу пального, то шукайте не просто машину з жаданим дизелем чи "бензинкой", а екземпляр з цим мотором і в максимально гарному стані.