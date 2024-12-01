Какой двигатель для авто выбрать новичку: бензин или дизель

Для начала – несколько слов об отличиях между моторами этих типов. Строго говоря, разница одна: способ зажигания горючего в цилиндрах. На бензиновых двигателях это делает искра (от свечи зажигания), у дизелей горючее загорается именно от сжатия в камере сгорания.

Поэтому в бензиновых моторах есть на одну сложную систему больше (система зажигания), а у дизелей одна из имеющихся систем гораздо более сложная (топливная). К тому же большинство деталей дизельного мотора и его трансмиссии намного прочнее, потому дизель выдает больший крутящий момент.

Упомянутые нюансы объясняют то, почему дизельные машины имеют в автосалоне заметно большую цену. Однако, неожиданный для новичка момент – подержанные дизели почему-то не стоят дороже бензиновых аналогов. Ниже вы поймете почему.

Бензиновые моторы

С инженерной точки зрения сегодня можно говорить о двух видах бензиновых авто: с классическими полнолитражными атмосферными моторами и так называемым даунсайзингом (от английского down size – уменьшение размера).

Первые характеризуются рабочим объемом 1,3 – 2,5 л, они были и являются самым дешевым типом с точки зрения эксплуатации, потому что они не нуждаются в специализированном сервисе, не имеют дорогих и недолговечных деталей, имеют хороший запас ресурса и высокую ремонтопригодность. Именно на эти моторы есть смысл установить газобаллонное оборудование, которое позволит экономить 30 – 50% средств на топливе.

Со своей стороны малообъемные моторчики (рабочий объем 0,9 – 1,2 л) для сохранения характеристик на уровне больших агрегатов щедро нафаршированы технологиями. Они имеют турбонаддув, непосредственный впрыск бензина, электронно управляемые системы охлаждения и т.д. Пока такой двигатель новый, он образец экономичности, экологичности и динамики. Но после пробега 150 – 200 тысяч километров он обычно будет нуждаться в ремонте, который будет и непростым, и недешевым.

Следовательно, в новом виде можно покупать любой бензиновый автомобиль. Но если машина выбирается среди подержанных, лучше искать экземпляр с полноразмерным агрегатом. Которых, кстати, и в автосалонах, и на вторичном рынке не так, чтобы очень много.

Главное о бензиновых автомобилях

Преимущества

Невысокая стоимость содержания

Доступность ремонта

Более тихая и плавная работа

Возможность дополнительно экономить за счет ГБО

Недостатки

Большее потребление топлива

Ограниченный выбор на вторичном рынке

Ограниченный ресурс многих моторов категории down size

Дизельные автомобили

Современные дизели типа Common Rail очень экономичны, надежны и долговечны. С точки зрения расходов на топливо они порой оказываются более целесообразными, чем бензиновые машины с ГБО. Но дизель с большим, более 250 – 350 тысяч километров пробегом, будет нуждаться в масштабном ремонте, который нивелирует всю экономию на топливе за предыдущие годы.

Сложная и потому недешевая топливная система Common Rail имеет очень дорогие компоненты, которых не имеют классические бензиновые моторы: топливный насос высокого давления (ТНВД с давлением более 2000 атм), быстродействующие форсунки, турбонадув. выполнять на специализированной "дизельной" СТО, которые только у больших городах.

Главное о дизельных автомобилях

Преимущества

Низкий расход топлива

Высокая долговечность

Богатый выбор на вторичном рынке

Недостатки

Высокая стоимость ремонта

Потребность в специализированном сервисе

Требование к качеству дизтоплива

Некомфортное звучание и вибрации

Если коротко

Перед тем как выбрать между "бензинкой" и дизелем, начинающему водителю стоит понять одну вещь: для рядового украинского автовладельца важен не столько тип горючего, сколько состояние машины, которую он покупает. Ведь именно от этого в наше время зависит и стоимость его содержания, и возможность активно ее эксплуатировать. А если у вас уже есть предпочтения по типу горючего, то ищите не просто машину с вожделенным дизелем или "бензинкой", а экземпляр с этим мотором и в максимально хорошем состоянии.