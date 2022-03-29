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Киве сообщили еще одно подозрение за выступление на телевидении РФ

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Вторник 29 марта 2022 19:17
Киве сообщили еще одно подозрение за выступление на телевидении РФ Фото: Илья Кива (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Следователи Государственного бюро расследований сообщили подозрение бывшему народному депутату Илье Киве за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Экс-депутат от ОПЗЖ после начала войны оказался в России. Там он принял участие в одном из российских пропагандистских шоу.

"Илья Кива публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других высокопоставленных чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", – говорится в заявлении ведомства. .

Подозрение объявлено сразу по двум статьям Уголовного кодеса. Ранее Офис генерального прокурора объявил Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

К слову, Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за символику оккупантов.

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