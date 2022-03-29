ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Киві повідомили ще одну підозру за виступ на телебаченні РФ

Новость на русском →
Вівторок 29 березня 2022 19:17
Киві повідомили ще одну підозру за виступ на телебаченні РФ Фото: Ілля Кива (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Екс-депутат від ОПЗЖ після початку війни опинився в Росії. Там він взяв участь в одному з російських пропагандистських шоу.

"Ілля Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", – йдеться в заяві відомства.

Підозра оголошена відразу за двома статтями Кримінального кодесу. Раніше Офіс генерального прокурора оголосив Киві підозру в державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

До слова, Верховна Рада розгляне законопроект щодо покарання за символіку окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Ківа ДБР Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі