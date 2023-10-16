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Ківалов нагородив директора одеського НАБУ. Розпочато перевірку

Фото: Володимир Деулін та Сергій Ківалов (facebook.com/nuouaofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін отримав нагороду з рук президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова. Останній фігурує у справі про підкуп суддів НАБУ, розпочато перевірку.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал НАБУ, "Думська".

"За фактом участі директора Одеського територіального управління Національного бюро Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", та отримання ним нагороди від президента цього вишу розпочато службову перевірку", - йдеться в повідомленні НАБУ. 

На час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків.

"Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення", - констатують у відомстві.

Подробиці скандалу

Голова Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін отримав нагороду від президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова. Сталося це з нагоди Дня юриста, 8 жовтня.

Як пише "Думська", на заході, організованому Сергієм Ківаловим, який фігурує в кримінальному провадженні НАБУ про підкуп суддів, окрім Володимира Деуліна, були також присутні представники місцевої влади. Зокрема - перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський.

"Плівки Вовка"

Сергій Ківалов фігурує у справі про "плівки Вовка". У липні 2020 року НАБУ повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та ще шести суддям. Усіх вони підозрюються у створенні злочинної організації з метою захоплення держвлади. Також правоохоронці оприлюднили "прослуховування" кабінету Вовка. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Сергій КіваловНАБУ