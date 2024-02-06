Кива, Татарський і не тільки. СБУ стоїть за ліквідацією десятків зрадників, - джерела
Представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
СБУ може запропонувати зрадникам тільки смерть
Українська спецслужба причетна до ліквідації таких осіб:
- Колишнього народного депутата Іллі Ківи;
- Російського пропагандиста Владлена Татарського;
- "Генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка;
- "Депутата ЛНР" Олега Попова.
Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що смерть є єдиною перспективою, яку спецслужба може запропонувати окупантам та їхнім пособникам.
Кого ще намагалася ліквідувати СБУ
Джерело повідомляє, що спецслужба займається знищенням зрадників і колаборантів на Запорізькому та Херсонському напрямках.
Йдеться про осіб, які очолювали окупаційні "органи влади" та причетні до катувань і вбивств українців.
Спецслужба займалася отруєнням гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо, замахом на колишнього нардепа Олега Царьова, очільника "МВС ЛНР" Ігоря Корнета та бойовика Захара Прилєпіна.
Ліквідація зрадників є пріоритетом для СБУ
Джерела повідомляють, що проведення спецоперацій зі знищення зрадників є одним із пріоритетом для української спецслужби.
Військові злочинці та колаборанти є законною ціллю для СБУ, бо вони причетні до репресій проти українців і допомагають росіянам на окупованих територіях.
Ліквідація Ківи та замах на Царьова
Нагадаємо, про ліквідацію зрадника Іллі Киви стало відомо увечері 6 грудня. У Росії заявили, що Кива гуляв територією парку біля котеджного селища у Підмосков'ї, де в нього кілька разів стріляли. Зрадник помер на місці.
Джерела РБК-Україна повідомили, що Киву ліквідували у рамках спецоперації СБУ. Пізніше у ГУР підтвердили ліквідацію зрадника.
Також 27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму. Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що замах Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.
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