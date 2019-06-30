КИУ зафиксировал нарушения на выборах ОТО

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зафиксированы нарушения недопуска наблюдателей, нарушения тайны голосования и выдача бюллетеней без документов

Комитет избирателей Украины (КИУ) проводит наблюдения за днем голосования на первых местных выборах в 66 объединенных общинах, где зафиксировали единичные нарушения, которые касаются недопуска наблюдателей на подготовительные заседания, нарушение тайны голосования и попытки выдачи бюллетеней без надлежащих документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КИУ в Facebook.

Сообщается, что в сельской местности зафиксированы попытки выдачи бюллетеней без надлежащих документов.

"В Ровенской области в с. Сестрятин Радивиловского района было зафиксировано несколько попыток выдачи бюллетеней без паспорта. Избиратели мотивировали желание проголосовать без документа тем фактом, что члены комиссий лично знают этих лиц... В с. Кузьмивка Сарненского района Ровенской области пожилые супруги хотели проголосовать без паспортов", - сообщили в КИУ.

Также были зафиксированы попытки выдачи бюллетеней без надлежащих документов в Гороховской ОТО Николаевской области, а также в поселке городского типа Березнеговатое, где на участке произошел конфликт между избирателем и членами участковой избирательной комиссии.

"В день выборов возникают отдельные проблемы, связанные с нарушением тайны голосования. Так, в Николаевской области на избирательном участке в с. Мигие Первомайского района УИК было неправильно обустроены и расположены кабинки для тайного голосования. В результате избиратели могли наблюдать как голосуют другие граждане. После замечания наблюдателей КИУ комиссия устранила нарушения", - рассказали в Комитете.

Также присутствуют попытки недопуска наблюдателей на заседания комиссий. В селе Новомаръинка члены комиссии пытались не допустить наблюдателя КИУ на утреннее заседание, считая, что наблюдатель имеет право находиться на участке только с восьми утра.

Кроме того, наблюдатели сообщили о случаях голосования лиц, которые не были включены в список для голосования, а также присутствуют организационные проблемы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Украине пройдут выборы в более чем 60 ОТО. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 66 объединенных общинах в Украине сегодня должны пройти первые выборы, а также должны состояться дополнительные выборы депутатов в 30 сельских и поселковых советах, которые присоединяются к ОТО.