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КВУ зафіксував порушення на виборах ОТГ

Новини » Політика    30.06.2019 - 14:00
КВУ зафіксував порушення на виборах ОТГ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зафіксовані порушення недопуску спостерігачів, порушення таємниці голосування та видача бюлетенів без документів

Комітет виборців України (КВУ) проводить спостереження за днем голосування на перших місцевих виборах в 66 об’єднаних громадах, де зафіксували поодинокі порушення, які стосуються недопуску спостерігачів на підготовчі засідання, порушення таємниці голосування та спроби видачі бюлетенів без належних документів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КВУ у Facebook.

Повідомляється, що у сільській місцевості зафіксовані спроби видачі бюлетенів без належних документів.

"У Рівненській області в с. Сестрятин Радивилівського району було зафіксовано кілька спроб видачі бюлетенів без паспорту. Виборці мотивували бажання проголосувати без документу тим фактом, що члени комісій особисто знають цих осіб... В с. Кузьмівка Сарненського району Рівненської області літнє подружжя хотіло проголосувати без паспортів", - повідомили в КВУ.

Також були зафіксовані спроби видачі бюлетенів без належних документів у Горохівській ОТГ Миколаївської області, а також в селищі міського типу Березнегувате, де на дільниці стався конфлікт між виборцем та членами дільничної виборчої комісії.

"У день виборів виникають окремі проблеми, пов’язані із порушенням таємниці голосування. Так, у Миколаївській області на виборчій дільниці в с. Мігія Первомайського району ДВК було неправильно облаштовано та розташовано кабінки для таємного голосування. В результаті виборці могли спостерігати як голосують інші громадяни. Після зауваження спостерігачів КВУ комісія усунула порушення", - розповіли у Комітеті.

Також присутні спроби недопуску спостерігачів на засідання комісій. У селі Новомар’їнка члени комісії намагались не допустити спостерігача КВУ на ранкове засідання, вважаючи, що спостерігач має право знаходитись на дільниці лише з восьмої ранку.

Окрім того, спостерігачі повідомили про випадки голосування осіб, які не були включені в список для голосування, а також присутні організаційні проблеми.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Україні пройдуть вибори у понад 60 ОТГ. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у 66 об’єднаних громадах в Україні сьогодні мають пройти перші вибори, а також мають відбутись додаткові вибори депутатів у 30 сільських і селищних радах, що приєднуються до ОТГ.

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